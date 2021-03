Wapres JK Resmikan Acara Indonesia Shari'a Economic Festival 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meresmikan pembukaan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2017. Acara yang diselenggarakan Bank Indonesia tersebut digelar di Grand City Mall & Convex, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 9 November 2017.

"Kehadiran Wapres pada acara yang di gelar 8-11 November 2017 ini merupakan puncak kegiatan dari Festival Ekonomi Syariah di berbagai wilayah seluruh Indonesia," kata juru bicara Wapres, Husain Abdullah, dalam siaran persnya, Kamis, 9 November 2017.

Acara tersebut mencakup berbagai kompetisi di bidang ekonomi syariah, antara lain pemilihan enterpreneur muda di bidang syariah, dai cilik, duta ekonomi syariah, dan lainnya. Acara ini bertujuan memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam menggerakkan ekonomi syariah ke depannya.

JK bertolak ke Surabaya dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, seusai menghadiri acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta. JK didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Setibanya di Bandara Juanda, Surabaya, sekitar pukul 14.00 WIB, JK dan rombongan menuju ke lokasi acara yang mengusung tema Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency through Closer Collaboration and Coordination. Selesai acara, Wapres kembali ke Jakarta pada sore di hari yang sama.

ISEF merupakan salah satu event ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia. Acara ini mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dengan perekonomian sektor riil. ISEF mencakup Sharia Economic Forum dan Sharia Fair.

Acara tersebut akan dihadiri oleh 80 Pimpinan dari perwakilan pondok pesantren besar seluruh pelosok Indonesia, dan para penggiat syariah seperti pelaku usaha, pengamat, dan akademisi dari seluruh Indonesia.